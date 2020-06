Fase 2: Parco Conero ultimati lavori di manutenzione

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Dopo la riapertura dei cantieri con la Fase 2, conclusi i lavori di manutenzione delle aree del Parco naturale del Conero in tempo per l'avvio della stagione.

Interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la fruibilità del Parco: in focus rete sentieristica, le aree di sosta collegate, ripristino di segnaletica e protezioni, sistemazione dei danni causati dal maltempo. I lavori hanno coinvolto anche alcune aree specifiche gestite del Parco, tra cui il Bosco Mancinforte nel Comune di Camerano, l'area umida del fiume Musone, l'area vicino alla Cava di Massignano e di altre cave.

L'importo degli interventi è di 35.936,76 euro: al lavoro sei operai dal 15 aprile.

Il Parco è riuscito a far fronte anche a interventi determinati da eventi climatici legati al forte vento, quali la rimozione dei numerosi alberi caduti sui sentieri e la ricostruzione del parapetto e della pavimentazione del ponticello in legno di attraversamento del fossato. Si è provveduto alla sostituzione delle bacheche con pannelli di inizio sentiero. (ANSA).