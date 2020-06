Coronavirus, Marche, prima volta zero contagi e zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus nelle Marche non sono stati registrati nuovi casi positivi né nuovi decessi. Lo rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria). Per quanto riguarda i decessi, si tratta del terzo giorno consecutivo senza vittime, il cui numero totale è fermo a 987.

Il totale dei casi positivi invece è 6.730 su 65.848 diagnosi.

