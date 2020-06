A fuoco stabilimento balneare: partite due raccolte fondi

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Bar e ristorante distrutto dalle fiamme a Portonovo: partite due raccolte fondi per Spiaggia Bonetti. Una attraverso la piattaforma gofundme, attiva da ieri.

Alle 17 di oggi ha superato i 5mila e 600 euro. Ad organizzarla Roberta Cerioni, imprenditrice anconetana; dietro di lei almeno un centinaio di amici e clienti dell'attività sulla spiaggia. La raccolta si chiama "La rinascita di spiaggiabonetti". È possibile accedervi tramite internet e donare. Tutto è nato all'insaputa del titolare Paolo Bonetti che sabato avrebbe dovuto inaugurare la stagione balneare.

L'altra raccolta fondi è partita tramite whatsapp, sempre tra amici: si appoggia sul conto con Iban IT86H0347501605000318172608. Entrambe le iniziative raggruppano circa 250 amici identificate come #noisiamoSpiaggiaBonetti.

"Spiaggia Bonetti non è mai stata soltanto uno stabilimento balneare, un bar, un ristorante - scrivono gli amici - Spiaggia Bonetti è e sarà sempre una casa, una famiglia, un sogno. Il legno brucia, il cuore e la magia no". (ANSA).