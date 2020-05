Mattarella nomina Merloni (Ariston Thermo) Cavaliere Lavoro

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 30 MAG - Rappresenta una storica famiglia dell'imprenditoria italiana Paolo Merloni, nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella. Presidente di Ariston Thermo, 52 anni, è figlio di Francesco Merloni, ex ministro ed ex parlamentare, oltre che imprenditore. "Questa nomina per me è un onore che vivo come un riconoscimento al lavoro delle molte persone della nostra azienda e allo straordinario impegno di mio padre Francesco e di mio nonno Aristide - dice -. Entrambi prima di me hanno avviato e dato impulso a questa attività imprenditoriale, cresciuta nei decenni e che ha generato importanti risultati per le comunità in cui operiamo in Italia e nel mondo. Questo riconoscimento giunge proprio nel 90/o anniversario dell'Ariston Thermo".La carriera di Paolo Merloni inizia in McKinsey & Company, nel 1995 entra a far parte del Gruppo Ariston Thermo, ricoprendo nel tempo diverse posizioni di rilievo: direttore per l'Europa Centrale ed Orientale, direttore per l'Italia e direttore della divisione sistemi di riscaldamento, poi vicepresidente (2000) e amministratore delegato di Ariston Thermo (2004). E' anche ad di Merloni Holding. (ANSA).