Incendi, a fuoco stabilimento balneare a Portonovo

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Incendio all'alba allo stabilimento balneare Spiaggia Bonetti a Portonovo. Non c'era nessuno all'interno, ma la struttura è andata distrutta. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, con tre automezzi: hanno spento le fiamme e messo l'area in sicurezza. Sono ora in corso le operazioni di bonifica. Nelle Marche la stagione balneare è cominciata ieri, nonostante la pioggia. (ANSA).