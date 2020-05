Coronavirus: ricoverati sono 75, dimessi/guariti 4.393

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Continua a scendere il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono arrivati a 75 (tre meno delle 24 ore precedenti) di cui 9 in terapia intensiva: 3 ad Ancona, 2 a Fermo, 3 a San Benedetto del Tronto e uno nel nuovo Covid Center di Civitaova Marche, dove si trovano anche due dei 10 pazienti in terapia semintensiva. I guariti/dimessi salgono a 4.393 (rispetto ai precedenti 4.385), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 1.272 . In totale i casi positivi da inizio emergenza sono 6.727, i deceduti 987. Sono attualmente 2.698 le persone isolate in casa dopo avere avuto contatti con qualche contagiato, tra cui 276 operatori sanitari. (ANSA).