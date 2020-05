Fase 2: stagione balneare Marche parte con pioggia e sold out

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - Partenza 'bagnata' della stagione balneare nelle Marche: nel primo giorno di apertura delle spiagge, libere e in concessione, a ombrelloni, bagni in mare e tintarella (dal 4 maggio i litorali erano stati aperti solo per passeggiare), la regione è stata colpita da un'ondata di maltempo con pioggia, cielo nuvoloso e basse temperature. Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno non sono buone, ma i gestori degli stabilimenti sono comunque contenti e disposti ad aspettare qualche giorno dato che in generale ci sono già prenotazioni per tutta la stagione. Il maltempo ha fatto slittare anche le verifiche sul funzionamento dei meccanismi messi in campo dai vari Comuni per l'uso delle spiagge libere, tutti diversi gli uni dagli altri: ad Ancona e San Benedetto del Tronto vi si potrà accedere su prenotazione tramite una App, Pesaro darà in concessione le aree a privati o associazioni, A Civitanova i controlli sono affidati alla polizia locale.

