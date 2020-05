Coronavirus, chiude terapia intensiva covid Camerino

I pazienti affetti da coronavirus, ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Camerino, sono stati trasferiti nel nuovo Covid Center di Civitanova Marche. Dopo due mesi e mezzo viene così chiusa la terapia intensiva, tanto che medici e infermieri hanno voluto immortalare il momento con una foto ricordo in cui appare, appunto, la scritta "Chiusa" sulle loro tute bianche anti-contagio. Entro domenica il nosocomio camerte - il primo nelle Marche ad essere stato trasformato in Covid Hospital - sarà completamente liberato, con tutti i pazienti trasferiti a Civitanova. Di seguito scatterà la sanificazione degli ambienti, come aveva spiegato anche il direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni. A metà giugno l'ospedale, in area montana e nel cratere sismico, tornerà a operare in regime ordinario.

(ANSA).