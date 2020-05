Aggredisce moglie che scappa in strada, allontanato da casa

Dopo una lite in casa con il marito fugge in strada scalza: da tempo era minacciata e picchiata dal coniuge, spesso per motivi di gelosia ma anche per problemi economici. E' accaduto ad Ascoli Piceno: la polizia, anche su indicazione della Procura, ha disposto l'allontanamento da casa dell'uomo, un 42enne, e il gip ha aggravato la misura aggiungendo il divieto di avvicinarsi alla moglie.

L'ultima aggressione qualche sera fa. Dopo l'ennesima lite la donna è scappata e inziato a vagare, senza scarpe, per strada sotto la pioggia battente. E' stata notata da qualcuno che ha allertato il 113 e una Volante l'ha rintracciata. La donna, in un inglese stentato, ha parlato con gli agenti e si è convinta ad andare con loro in Questura. Lì è scoppiata a piangere e ha fatto capire agli investigatori della Mobile di essere da tempo minacciata e picchiata dal marito. Gli agenti hanno attivato la procedura di Codice Rosso. La vicenda ora è seguita anche dai Servizi Sociali del Comune: i coniugi saranno costantemente monitorati dagli agenti. (ANSA).