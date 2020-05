2 giugno: Frecce Tricolori sorvolano Ancona e Loreto

Anche a Loreto e ad Ancona sorvolo stamattina delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, dell'Aeronautica Militare, in vista della 74/a celebrazione della Festa della Repubblica ma anche per un abbraccio simbolico in segno di unità, solidarietà e di ripresa in tempi di emergenza coronavirus. Nei cieli grigi dell'Anconetano, in una giornata di nuvole e pioggia, i velivoli hanno sfrecciato poco dopo le 9, sprigionando i tradizionali fumi tricolori. Particolare significato ha il sorvolo sopra la Basilica della Santa Casa di Loreto nell'anno giubilare proclamato da papa Francesco in occasione del centenario dell'elevazione della Madonna di Loreto a patrona di tutti gli aviatori. (ANSA).