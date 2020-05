Coronavirus: Marche, ricoverati sotto 100, 4.376 guariti

E' sceso sotto quota cento (da 103 a 92) nelle ultime 24ore il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: in calo i degenti in semi-intensiva (da 14 a 11), nei reparti non intensivi (da 37 a 28), stabile il numero dei pazienti in intensiva (13) mentre sale per l'area post-acuti (da 39 a 40); sono invece 151 le persone ospitate in strutture territoriali (da152). Emerge dall'aggioramento del Gores. In crescita i guariti/dimessi (da 4.272 a 4.376). Ancora in diminuzione il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 1.347 a 1.254) e delle persone isolate in casa per contatti con positivi (da 3.335 a 3.073). Di questi ultimi (320 sono operatori sanitari) 1.183 presentano sintomi del virus. Finora nelle Marche sono 6.719 i contagiati dal virus, 997 i morti correlati mentre complessivamente 33.228 persone hanno scontato in casa un periodo di quarantena. (ANSA).