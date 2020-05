Ricci, società post covid tra rinascita e rancore

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - "Se arriveranno nelle tasche dei cittadini velocemente le risorse stanziate dal governo e ci sarà una ripresa, forse potremo avere le basi per una stagione di rinascita". Lo ha detto il sindaco di Pesaroe e presidente nazionale di Ali Matteo Ricci, durante la presentazione del suo nuovo libro 'Vincere l'odio. Prima e dopo il coronavirus' (All Around), con prefazione di Lilina Segere. Secondo Ricci "i prossimi mesi saranno un bivio tra speranza o paura, chiusura o apertura, voglia di rinascere o un'altra stagione di rancore sociale". Il libro, presentato con la filosofa Lucrezia Ercoli e lo scrittore Gianrico Carofiglio (in collegamento video) è nato dopo la grande manifestazione dei 600 sindaci con la senatrice a vita. Tra aneddoti e storie personali, Ricci ripercorre "le battaglie contro l'odio portate avanti da amministratore, la lotta contro il razzismo". Nel mezzo della gestazione "è cambiato tutto con il coronavirus". (ANSA).