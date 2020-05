Regionali: Ceriscioli, mio destino è quello di professore

"Il mio destino è quello del professore, speravo di poter andare sotto l'ombrellone, se si fosse votato a luglio. Ma con le elezioni a settembre non sarà possibile. Quindi tornerò a scuola direttamente dopo le elezioni. E' il mio lavoro e ci torno volentieri". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, durante una conferenza stampa in streaming, in cui insieme alla Giunta ha tracciato un bilancio di fine mandato, al netto dell'emergenza covid. Ceriscioli è insegnante di matematica alle superiori, ma è stato anche sindaco di Pesaro per due mandati e governatore per uno. Rispondendo ai girnalisti ha osservato che sarebbe stato meglio votare "il 12-13 settembre per non interrompere nuovamente la scuola". "Lasciamo una bella eredità per chi verrà - ha aggiunto - è nota la mia scelta a favore dell'unità del centrosinistra verso un'altra figura (il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi, ndr). Questo percorso sta andando avanti con il mio pieno e convinto sostegno".