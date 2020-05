Fase 2: Museo Omero riapre 29 maggio, obbligo mascherina e guanti

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - Dal 29 maggio alle 16, nel giorno del suo 27/o compleanno, il Museo Statale Tattile Omero riapre al pubblico. Dopo lo stop a causa dell'emergenza Covid-19, il Museo è pronto ad un nuovo inizio ma con alcune regole per visitare gli spazi in sicurezza, sulla base delle linee guide emanate dal Mibact. L'ingresso resta gratuito: sarà obbligatorio indossare la mascherina, usare il gel igienizzante all'ingresso e indossare guanti monouso forniti dal personale, a sua volta dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale. Le sale, inclusi bagni, saranno igienizzati con maggior frequenza.

Gli ingressi saranno contingentati - massimo dieci visitatori per sala espositiva - e sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di 2 mt. Per agevolare i visitatori è consigliata la prenotazione (3355696985 anche whatsapp). Entrata e Uscita saranno differenziati con circuito ad anello per far defluire i visitatori in sicurezza. Le persone con disabilità che ne necessitano dovranno venire al museo con il proprio accompagnatore. (ANSA).