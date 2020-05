Coronavirus: Marche, ricoverati sono 103, +2 semi-intensiva

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - Nelle ultime 24ore nelle Marche i ricoverati per coronavirus sono passati da 107 a 103: i degenti in terapia intensiva risultano due in più (da 12 a 14), stabili quelli in intensiva (13) mentre calano le persone assistite in reparti non intensivi (da 40 a 37) e in area post-acuti (da 42 a 37). In diminuzione anche il numero di persone ospitate in strutture territoriali (da 157 a 152). Lo evidenziano i dati forniti dal Gores. Contestualmente continuano ad aumentare i guariti/dimessi (da 4.147 a 4.272) e calano le persone positive in isolamento domiciliare (da 1.468 a 1.347). In tutto nelle Marche sono stati 6.718 i contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Sono 3.335 (1.287 con sintomi) quelli che hanno avuto contatti con contagiati e ora sono isolati in casa. Tra loro 345 operatori sanitari. (ANSA).