Coronavirus: Marche Nord, via a donazione plasma iperimmune

Al via la donazione del plasma iperimmune a Marche Nord. Oggi il primo donatore, Simone Lodovici, 49 anni, atleta pesarese. "Sarà il primo di una lunga serie - spiega Carlo Pazzaglia, direttore del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera - abbiamo già selezionato una trentina di donatori guariti dal Covid e che hanno dato il loro assenso. Nelle prossime settimane completeremo la procedura". "Una giornata importante - aggiunge il Direttore Generale Maria Capalbo - siamo tra i primi centri in Italia ad espletare la plasmaferesi da ex pazienti affetti da CoronaVirus".

Per la preparazione e la selezione si lavora su entrambi i presidi, sia il Santa Croce che il San Salvatore, questo permette di riuscire a selezionare i donatori velocemente.

"Grazie agli operatori sanitari e ai donatori - afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - un risultato che vede ancora una volta le Marche tra le regioni apripista per una sperimentazioni che sta dando speranze per la cura di questo virus". (ANSA).