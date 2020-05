Terremoto: al via restauro Teatro 'Marchetti' a Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 26 MAG - Iniziati i lavori al teatro 'Filippo Marchetti' di Camerino. E' stata avviata la messa in sicurezza del tetto e di alcune delle pareti portanti lesionate dal sisma del 2016. A darne notizia è l'amministrazione comunale. "Abbiamo considerato fosse necessario intervenire - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Marco Fanelli - dal momento che, nel corso degli anni, dopo il sisma, il danno si era ulteriormente aggravato".

L'assessore ha ricordato che "un primo intervento da 60mila euro, fatto in precedenza, purtroppo non era stato sufficiente, al punto che si sono verificati altri crolli, che abbiamo riscontrato in occasione di uno dei primi sopralluoghi". Anche il controllo della Sovrintendenza ha confermato la necessità di ulteriori interventi ed "è seguito un sopralluogo dell'Ufficio Beni culturali, dal quale abbiamo ottenuto un nullaosta per integrare il finanziamento per un ulteriore intervento da 300mila euro", ha aggiunto Fanelli. (ANSA).