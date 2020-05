Regioni: ok piano triennale opere Regione Marche 95 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Da manutenzioni del patrimonio immobiliare pubblico, di ospedali, edifici sanitari, alla messa in sicurezza idraulica fino alla completa realizzazione dell'opera. Sono interventi previsti dal Programma triennale dei lavori pubblici da 95 milioni di euro, che comprende solo opere di esclusiva competenza regionale e non altre da realizzare con altri enti, relativi al triennio 2020-2022. L'Assemblea legislativa lo ha approvato con 21 voti a favore e 8 astenuti.

Per l'anno corrente l'importo stimato è circa 32 milioni di euro. Tra le opere non sono indicate quelle di importo inferiore ai 100mila euro. I relatori sono stati Andrea Biancani (Pd) e Peppino Giorgini (M5S). Il piano, ha precisato l'assessore Anna Casini, comprende solo opere esclusive della Regione e "va guardato in maniera coordinata con quelle da realizzare con gli altri enti". "In oltre quattro anni di mandato - ha ricordato il presidente Luca Ceriscioli - abbiamo attivato oltre 3miliardi di euro di investimenti: i 95 milioni di euro sono una minima parte parte". (ANSA).