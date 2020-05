Fase 2: sindaco Pesaro, obbligo mascherina in zone movida

Il sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci proporrà domani al prefetto e al Comitato d'ordine e sicurezza l'uso obbligatorio delle mascherine in tutte le zone della movida e intanto annuncia una stretta sui controlli. Già ieri Ricci aveva espresso la sua preoccupazione per gli assembramenti nel primo fine settimana senza lockdown. "Le cose non sono andate - ribadisce -. Lo dico ai ragazzi: sapete quanto a me piaccia una città vivace, abbiamo lavorato tanto per renderla più attrattiva. Ma non è questo il momento di stare tutti insieme e fare festa. Si può stare con un amico a distanza di sicurezza, senza accalcarsi davanti ai locali. Evitando di fare i gruppi di persone. Mi raccomando rispettate le regole. Il virus non è ancora sconfitto. Non giochiamoci l'estate, non riempiamo di nuovo gli ospedali, non facciamo saltare la stagione turistica".

I controlli delle forze dell'ordine saranno "molti di più".

(ANSA).