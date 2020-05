Coronavirus: Marche, 107 ricoverati, 4.147 guariti

Nelle ultime 24ore è rimasto sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri per cononavirus nelle Marche (da 108 a 107): in terapia restano in 13 (stabile), in semi-intensiva ci sono 12 pazienti (11), 40 persone sono assistite in reparti non intensivi (42); stabili i casi di ricovero in area post-acuti (42) e il numero di persone ospitate in strutture territoriali (157). Buon progresso invece per i guariti/dimessi (da 4.059 a 4.147). Finora i decessi correlati al Covid-19 nelle Marche sono stati 996 mentre i casi di contagio sono 6.718. In isolamento in casa ci sono 1.468 positivi (da 1.554); mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 3.582 (1.412 con sintomi) di cui 371 operatori sanitari. Finora a un periodo di quarantena sono state sottoposti nelle Marche in 32.971. (ANSA).