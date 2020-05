Coronavirus: sanitari in 'possesso' Covid Center Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 25 MAG - Otto medici anestesisti e una ventina tra infermieri e operatori sociosanitari da stamani sono entrati in "possesso" del Covid Center di Civitanova Marche, l' "astronave" ideata da Guido Bertolaso. "Intanto - ha detto all'ANSA il direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni - sono state collaudate tutte le apparecchiature che entreranno in funzione da mercoledì mattina quando a Civitanova saranno trasportati i pazienti Covid ancora ricoverati a Camerino". Il trasferimento in un primo momento era stato programmato per questa mattina, "ma siamo stati chiamati a sbrigare l'ultima formalità amministrativa - ha spiegato Maccioni -. A fine settimana sarà avviata la sanificazione dei reparti ospedalieri di Camerino che tornerà così ad essere la struttura di riferimento per tutta quell'area a ridosso dell'Appennino, mentre l'ospedale di Civitanova è già da qualche giorno libero da pazienti Covid e questo ha permesso già l'avvio della bonificazione dei locali". (ANSA).