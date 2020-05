Terremoto: Boeri a ascolto partecipato Castelsantangelo sul Nera

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 23 MAG - Inizia a prendere forma il "Piano attivo di ricostruzione" di Castelsantangelo sul Nera che porta la firma dell'archistar Stefano Boeri. Nel pomeriggio di ieri si è svolto in videoconferenza il primo incontro di ascolto partecipativo: oltre al Comune sono intervenuti il commissario per la ricostruzione Legnini, il presidente della Regione Marche Ceriscioli, l'assessore Sciapichetti e Boeri, che proprio ieri si è aggiudicato la redazione di un piano analogo per Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). E' stata garantita la possibilità di partecipare anche alle associazioni, ai residenti, ai rappresentanti degli Ordini professionali e degli enti competenti che si sono riuniti all'interno della sala polivalente "Livo" nel rispetto delle disposizioni di prevenzione Covid. "Molto apprezzate da Legnini e Ceriscioli le linee guida individuate dall'amministrazione insieme agli Enti sovracomunali per un protocollo che viene definito una best pratice da trasferire ad analoghe aree colpite", dice il sindaco Mauro Falcucci. (ANSA).