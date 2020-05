Coronavirus, dimessi/guariti a 3.939, ricoverati 116

(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - Salgono a 3.929 i dimessi/guariti dal coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore, ieri erano 3.867. Secondo i dati resi noti dal Gores, i ricoverati sono 116 (ieri 127), di cui 15 in terapia intensiva (uno di meno rispetto a ieri). Sei ricoverati in terapia intensiva sono nell'ospedale di Torrette di Ancona, due a Fermo, uno a Jesi, tre rispettivamente negli ospedali covid di Camerino e San Benedetto del Tronto. Sono invece 59 in ricoverati non in terapia intensiva, 42 quelli in area post acuzie, 177 gli ospiti in strutture territoriali. Netto calo anche per i malati in isolamento domiciliare, che sono ora 1.652 (ieri erano 1.705). Dei 6.697 casi positivi totali, 2.738 sono della provincia di Pesaro Urbino, 1.862 di quella di Ancona, 1.113 di Macerata, 464 di Fermo, 290 di Ascoli Piceno, 230 di fuori regione. Sono infine 3.961 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 460 operatori sanitari. (ANSA).