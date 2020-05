Coronavirus: Marche, nessuna vittima nelle ultime 24ore

Per la seconda volta, dal picco dell'emergenza coronavirus, nelle Marche non si sono registrate in un giorno morti correlate al coronavirus. Lo comunica il Gores. Il bilancio regionale dei decessi è rimasto quindi fermo a 990 (591 uomini e 399 donne), dei quali 524 provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino, 215 da Ancona, 164 da Macerata, 66 da Fermo, 13 da Ascoli Piceno e otto persone che erano residenti fuori regione. I deceduti, per il 94,8% sofferenti anche di altre patologie pregresse, avevano in media un'età di 80,5 anni.(ANSA).