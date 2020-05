A fuoco balle fieno area 5mila metri quadrati,intervento Vvf

Un incendio è divampato ieri sera poco dopo le 21 in un'area di 5mila metri in un'azienda agricola in via della Stazione a Castelfidardo, dov'erano stoccate balle di fieno alcune delle quali bruciate dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, da Osimo e Ancona, per un intervento che è ancora in corso.

L'azione dei pompieri, che hanno utilizzato diverse autobotti, ha permesso di circoscrivere e confinare il rogo al solo deposito delle balle. Al momento non si segnalano danni a persone. Le cause dell'incendio sono ancora in fase d'accertamento. (ANSA).