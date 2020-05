TuberAss, confermare fiere autunnali

(ANSA) - ACQUALAGNA (PESARO URBINO), 20 MAG - Non fermare le mostre e fiere del tartufo in programma in autunno un po' in tutta Italia. A chiederlo è il presidente di TuberAss, Associazione Nazionale dei Commercianti di Tartufo, Giorgio Aguzzi, di Acqualagna, che invita i sindaci a favorire lo svolgimento delle manifestazioni "pur nel rispetto delle norme di sicurezza per dare continuità al settore e limitare i danni già ingenti per le ricadute della pandemia da Covid-19".

L'Associazione, con 66 aziende iscritte la più numerosa a livello nazionale, chiede che le fiere autunnali del 2020 non siano cancellate. "È un modo importante per non bloccare e anzi sostenere tutta la filiera del tartufo - spiega Aguzzi -, dai cavatori ai commercianti, dai ristoratori fino ai consumatori.