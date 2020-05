Maltempo: Ancona, camini pericolanti e alberi caduti in strada

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Anche in provincia di Ancona decine di interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo della notte scorsa. I pompieri sono entrati in azione, in particolare, per rimuovere rami e alberi caduti, mettere in sicurezza grondaie e camini pericolanti, prosciugare locali interrati invasi dall'acqua. Un fulmine ha colpito e divelto un cedro ad Angeli di Rosora in via Roma: i rami sono finiti in strada. Una decina di altri interventi sono stati eseguiti dei vigili del fuoco nel Fermano. (ANSA).