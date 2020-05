Macerata, gravi danni campi da grandine

(ANSA) - MACERATA, 20 MAG - Prima la siccità, ora la grandine. Nella notte campi bombardati e danni ingenti a causa dell'ondata di maltempo che ha investito anche la provincia di Macerata. Una perturbazione che, afferma Coldiretti Macerata, in alcuni casi ha "praticamente azzerato il lavoro di un anno.

L'associazione sta facendo il bilncio dei danni che, al momento, sono stati riscontrati tra Corridonia, Mogliano e Monte San Giusto dove alcuni campi di grano sono stati rasi al suolo.

"Queste precipitazioni intense e, a macchia di leopardo, ghiacciate - ricorda Coldiretti Macerata - arrivano dopo un lungo periodo di siccità con un inverno dalle temperature primaverili". Secondo un'elaborazione dell'associazione dei coltivatori su dati Assam "in questi primi mesi del 2020 è piovuto circa il 40% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".