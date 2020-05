Fase 2, manovra 201 mln in Consiglio Marche il 29 maggio

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Approderà in Consiglio regionale venerdì prossimo 29 maggio la manovra finanziaria da 201 milioni di euro, attivata dalla Giunta regionale delle Marche per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19. A darne notizia è il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo, dopo la Conferenza dei capigruppo consiliari, svoltasi in via telematica, che ha accolto all'unanimità la richiesta d'urgenza formulata dall'assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti. "Attraverso l'approvazione della proposta di legge - sottolinea Mastrovincenzo - sarà possibile adottare subito misure straordinarie per l'economia, il lavoro e il welfare, per ridare respiro al settore produttivo e supportare il tessuto sociale delle Marche, così duramente provato dall'emergenza. Forniremo, inoltre, concretezza ai numerosi atti d'indirizzo che il Consiglio ha approvato nelle ultime settimane e che vanno ad intervenire in molteplici settori".

Mastrovincenzo invita le forze politiche al "massimo della collaborazione e coesione", (ANSA).