Fase 2, Celestini primo in scena a Pesaro notte 15 giugno

(ANSA) - "Si terrà a Pesaro il primo spettacolo teatrale in Italia dopo il lockdown. Ascanio Celestini si esibirà con il suo cavallo di battaglia 'Radio Clandestina' in un Teatro Sperimentale riorganizzato nella massima sicurezza". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci su Fb.

"Lo spettacolo avrà luogo allo scoccare delle 00.01 del 15 giugno 2020, data indicata dal Governo per la ripresa delle attività in presenza di pubblico - aggiunge il sindaco -.

Ringraziamo Ascanio Celestini per questo regalo alla città di Pesaro". (ANSA).