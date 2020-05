Coronavirus, dimessi guariti a 3.716, ricoverati sono 141

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Balzo in avanti dei dimessi/guariti covid-19 che salgono a 3.716 nelle Marche (ieri erano 3.561), mentre i ricoverati sono 141, venti in meno di ieri. Di questi 16 sono in terapia intensiva (6 a Torrette di Ancona, mentre Marche Nord è a zero da qualche giorno). Secondo i dati del Gores, i malati in isolamento domiciliare sono invece 1.833. I casi positivi sono 2.735 a Pesaro Urbino, 1.860 ad Ancona, 1.106 a Macerata, 458 a Fermo, 290 ad Ascoli Piceno, mentre sono 228 i casi da fuori regione. Sono 4.549 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 554 operatori sanitari. (ANSA).