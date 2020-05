Tir ribaltato nella notte sull'A14

Nella notte, verso l'1.20, un autotreno che trasportava balle di fieno, si è ribaltato mentre procedeva in direzione nord sull'A14. L'incidente è avvenuto al km 230 tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due automezzi da Osimo e una autogrù dalla centrale di Ancona, e la polizia stradale. Il mezzo ribaltato occupava tutte le corsie del tratto autostradale interessato che è rimasto chiuso fino alle 5.50 per permettere ai pompieri di mettere in sicurezza la sede stradale e recuperare il carico di fieno. L'autista è stato soccorso dai sanitari del 118. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Stradale.