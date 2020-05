Sigilli a tir con rifiuti elettronici

Un tir proveniente dalla Germania, in procinto di imbarcarsi ad Ancona su un traghetto per l'Albania, trasportava illecitamente un carico di 19 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Lo hanno scoperto e sequestrato la Guardia di Finanza e l'Agenzia Dogane e Monopoli di Ancona. Sul mezzo avrebbero dovuto esserci elettrodomestici usati e funzionanti ma dai controlli è emerso invece che la merce era priva delle certificazioni previste per i materiali elettrici di seconda mano, in base al dlgs del 2014 che disciplina la raccolta e il trattamento di questi apparecchi.

Oltre al sequestro del carico e del mezzo, sono scattate denunce per il conducente albanese di 25 anni e per un 44enne, anche lui albanese, residente in Germania, organizzatore del trasporto per traffico transnazionale di rifiuti. Rischiano un'ammenda da da 1.550 a 26mila e l'arresto fino a due anni. Nel 2019 la finanza di Ancona ha sequestrato circa 65 tonnellate di rifiuti speciali.