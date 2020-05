Polizia: Eleonora Cognigni nuova dirigente Squadra Mobile Pesaro

Il Commissario Capo della Polizia di Stato, dott.ssa Eleonora Cognigni, è la nuova dirigente della Squadra Mobile di Pesaro. Laureata in Giurisprudenza e Dottore di Ricerca (PhD) in Medicina Legale, Tossicologia Forense e Malpractice presso l'Università di Macerata, ha conseguito il master in "Scienze della Sicurezza" presso l'Università "La Sapienza" di Roma. La nuova dirigente della Mobile Pesarese è stata autrice di articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali di medicina legale, e di una monografia.

Vincitrice del concorso per Commissari di Ps, al termine del corso biennale di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stata destinata alla Questura di Aosta, come Responsabile dell'Ufficio Immigrazione e, da maggio 2017, come dirigente della Squadra Mobile. Ha diretto con successo diverse significative indagini, tra le quali in particolare quella denominata "Connecting Europe", contro un traffico di stupefacenti, che ha permesso di arrestare anche un trafficante internazionale di esseri umani. (ANSA).