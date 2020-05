Ospedali Riuniti Ancona e Univpm pubblicano su Lancet

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Con il contributo di due docenti dell'Università Politecnica delle Marche, in servizio presso l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, il prof. Abele Donati (Clinica di Anestesia e Rianimazione) e il prof. Stefano Gasparini (Sod di Pneumologia), sono state pubblicate sulla più prestigiosa rivista scientifica per le malattie dell'apparato respiratorio (The Lancet Respiratory Medicine) linee Guida internazionali sull'effettuazione della tracheostomia in pazienti affetti da polmonite severa in corso di Covid. Al lavoro hanno partecipato anche ricercatori legati alle più prestigiose Università e Istituzioni Ospedaliere del mondo, tra cui Università di Manchester, Austin Health di Melbourne, Johns Hopkins University di Baltimore, Harvard Medical School di Boston, Chinese University of Hong Kong, University of Pennsylvania, Imperial College di Londra. Il documento scientifico fornirà un supporto per standardizzare il comportamento degli operatori impegnati nella cura di soggetti covid in terapia intensiva. (ANSA).