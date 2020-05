Manager Ariston scrive libro fantasy,diritti autore a Prociv

(ANSA) - FABRIANO, 19 MAG - Immergersi in un fantasy e allo stesso tempo dare un contributo alla lotta contro il coronavirus. L'occasione la offre Sisto Merolla, manager di Ariston Thermo Group con il pallino della scrittura che ha deciso di devolvere i diritti d'autore del suo secondo romanzo "Miserere Mei" alla Protezione civile per l'emergenza Covid-19.

Disponibile su Amazon anche in formato ebook, il libro ha già raggiunto il 31/o posto tra gli ebook fantasy per ragazzi.

"Era un libro nel cassetto - racconta Merolla -, nei giorni del lockdown ho deciso di riprenderlo in mano e di farne qualcosa che potesse dare un aiuto nella lotta alla pandemia".

Stile semplice, linguaggio moderno e ritmo serrato, "Miserere Mei" è un racconto avvincente ambientato in un tranquillo e imprecisato paesino. Come dirigente Ariston, Merolla ha trascorso sei anni a Fabriano, dove ha partecipato alla vita culturale della città, dirigendo con la moglie gruppi teatrali di ragazzi e portando in scena musical originali. Oggi lavora in Svizzera, sempre per la Ariston. (ANSA).