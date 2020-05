Fase 2: Ceriscioli,entro giugno contributi a imprese turismo

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - "Parte dei 200 milioni per il rilancio andrà a favore delle imprese turistiche marchigiane.

Vogliamo mettere, entro giugno, nelle tasche di queste imprese una risorsa economica a fondo perduto che sia segno di vicinanza della Regione a tutti quelli che vorranno ripartire". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli durante la presentazione del nuovo sito regionale dedicato al turismo, dopo l'approvazione in giunta di una manovra di 201 milioni di euro per misure straordinarie e urgenti per l'economia, il lavoro ed il welfare connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Vogliamo che "sia un segno di vicinanza della Regione a tutti quelli che vorranno ripartire. Un investimento nel mondo del turismo marchigiano e della ricettività". Dopo la delibera venerdì scorso, ha ricordato Ceriscioli, "abbiamo chiesto al presidente del Consiglio regionale e ai capigruppo, un consiglio straordinario per il 28 maggio per varare la legge che determinerà l'utilizzo di questi fondi". "Contiamo di uscire con i decreti il primo giugno e mettere i soldi con l'iban sui conti correnti delle imprese turistiche per il 30 di giugno. Il settore più avanti di tutti in questo lavoro è il turismo - ha spiegato - che per primo ha iniziato a fare ipotesi sulla determinazione dei fondi. Ne daremo piena comunicazione non appena fatto il quadro: tutti concorrono sui 200 milioni, quando avremo quadro sicuro lo faremo sapere a tutti con una tabella strettissima. Servirà prima il passaggio nell'Assemblea legislativa regionale". (ANSA).