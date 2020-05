Coronavirus, positivo 0,4% dipendenti Ao Marche Nord

(ANSA) - PESARO, 19 MAG - In dirittura di arrivo la prima fase dei test sierologici per i dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Al termine dei primi esami solo lo 0,4% del personale, che si è sottoposto al test sierologico e poi al tampone, è risultato positivo. ''Questi dati sono fondamentali per lavorare al meglio durante la fase 2- spiega il direttore generale dell'Ao Maria Capalbo -, oltre a dimostrare come i dispositivi di protezione individuale siano stati utilizzati al meglio''. Il monitoraggio continua: ''per prevenire al massimo la diffusione del contagio, anche in fase 2, abbiamo previsto nella procedura aziendale la ripetizione ogni 15 giorni del test. Dei 2.001 test eseguiti su 1.424 dipendenti dell'azienda ospedaliera che si sono sottoposti su base volontaria ad un primo test sierologico, il 92% sono risultati negativi alla ricerca anticorpale per IgG ed IgM e questi solo lo 0,4% è risultato positivo al tampone; 564 hanno già eseguito un secondo controllo sierologico a distanza di 15 giorni''.