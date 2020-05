Aerdorica: Ceriscioli, presto di nuovo in moto macchina voli

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - "Presto rimetteremo in moto anche la macchina per i voli". Lo ha detto il presidente della Regione Marche durante la presentazione del nuovo sito regionale per il turismo. "Dopo aver salvato l'aeroporto delle Marche - ha detto il presidente - lo vogliamo far lavorare come non ha mai fatto nella sua storia: siamo a un passo dall'autorizzazione della Commissione europea delle regole che permetteranno di aprire il bando delle start up. La Regione - ha sottolineato - non sosterrà più i debiti di bilancio di Aerdorica, ma sosterrà la crescita dei voli verso il nostro territorio".

"E' un altro asset importante di investimenti nel turismo - ha proseguito Ceriscioli -. La ripartenza è fatta di aiuto e investimenti: investimento è aumentare i voli verso la nostra regione e la comunicazione su scala nazionale per promuovere il turismo nelle Marche. L'aiuto - ha concluso con riferimento ai fondi deliberati venerdì scorso per le varie categorie - è il contributo a fondo perduto che vogliamo dare agli operatori in tempi molto stretti". (ANSA).