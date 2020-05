Sindaco Pesaro dal barbiere,gestire bene

(ANSA) - PESARO, 18 MAG - "Quanto manca alla normalità? Ancora molto. Ma se gestiamo bene questo mese davanti a noi, possiamo sperare in un'estate quasi normale". Come annunciato, il sindaco di Pesaro va dal barbiere nel primo giorno di riapertura riapertura delle attività. Un "segnale di vicinanza - osserva Ricci - perché c'è una grande voglia di rinascita, lo si percepisce nell'aria. Anche semplicemente ritrovando alcune abitudini come il caffè al bar o l'appuntamento dal parrucchiere".

Ieri zero deceduti nelle Marche, ricorda il sindaco, "finalmente una bellissima notizia. Però dobbiamo mantenere una grande prudenza - prosegue Ricci - Rispettare le distanze, mettere le mascherine e seguire le regole. In questa fase ci giochiamo molto. Non possiamo permetterci una ricaduta che avrebbe effetti drammatici. Il sindaco ha visto "molta gente in città, la stragrande maggioranza disciplinata". I controlli proseguiranno, conclude "ma adesso la responsabilità è nelle mani di ognuno di noi".