Fase 2, acque balneazione ok nelle Marche

Le acque di balneazione delle Marche sono pronte per l'avvio della stagione balneare, previsto per il 29 maggio. Sono infatti positivi i dati rilevati nel controllo preliminare effettuato dall'Arpam dal 6 al 14 maggio: rilevata la piena conformità di tutti i 254 punti di monitoraggio (245 marini e 9 su laghi o corsi d'acqua) analizzati. Sugli stessi punti, l'Arpam continuerà nel corso di tutta la stagione ad effettuare i controlli periodici programmati e quelli che si renderanno necessari in occasione di segnalazioni o criticità. Si tratta di dati utili alla definizione della classificazione di qualità delle acque di balneazione. Nel 2019 alle acque di balneazione marchigiane, corda la regione Marche, era stata attribuita la classe 'Eccellente' in 200 casi e 'Buona' in 31 casi, confermando le ottime prestazioni del litorale nel 92% dei punti monitorati.

