Coronavirus: chiude Rianimazione covid Marche Nord

(ANSA) - PESARO, 18 MAG - Chiude la Rianimazione Covid dell'azienda ospedaliera Marche Nord, uno dei reparti in prima linea nell'emergenza sanitaria, dato che la provincia di Pesaro Urbino ha avuto un altissimo numero di contagi e altrettanti pazienti . "Dopo oltre 16 settimane, oggi abbiamo trasferito l'ultimo paziente - spiega Michele Tempesta, capo dipartimento Dea -. Ovviamente restiamo pronti ad accogliere eventualmente nuovi degenti Covid, ma ci auguriamo di poter tenere chiuso il reparto per molto tempo. Marche Nord nei due mesi di emergenza Coronavirus è passata da un decina di posti letto di rianimazione a 40, accogliendo 131 pazienti. L'organizzazione - aggiunge Tempesta - è cambiata costantemente con il crescere dell'epidemia, ma siamo riusciti a dare a tutti i pazienti il massimo e il meglio delle cure possibili. Sono stati giorni duri e molto complicati, ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo.

L'attenzione resta comunque massima - sottolinea -. Al momento registriamo, da diversi giorni, zero casi di pazienti che necessitano di cure in rianimazione. Siamo sempre pronti a cambiare l'organizzazione, qualora ce ne fosse bisogno, ma al momento i pazienti che avranno bisogno di queste cure saranno trasferiti nella nuova struttura di Civitanova, cosi da permettere all'azienda ospedaliera di tornare alla quasi normalità dei percorsi". (ANSA).