Museo Omero, guanti sterili ai visitatori per gli ingressi

"Domani non riapriremo al pubblico, aspettiamo di accordarci con il Comune, ma quando apriremo continueremo a far toccare le statue con i guanti. Siamo un museo tattile e continueremo ad esserlo". Così Aldo Grassini, fondatore e presidente del Museo Tattile Omero, parla alla vigilia del 18 maggio, indicato anche per la riapertura dei musei. Il Comune vorrebbe aprire lo spazio della Mole Vanvitelliana, che ospita il Museo Omero, e la Pinacoteca, il 29 maggio.

"Noi speriamo di farlo almeno tre giorni prima - dice Grassini - per prendere mano con le nuove disposizioni.

Metteremo gel, il personale avrà le mascherine e anche il pubblico che non potrà entrare senza. I guanti però li faremo noi per essere sicuri che siano sterili così potranno toccare le opere. Entreranno dieci persone massimo per sala". Dal 20/5 il museo aprirà gli uffici con il personale che lavorerà a turno.

"Per evitare concentrazioni - spiega Grassini - un po' continueranno in smart working da casa un po' in ufficio in modo che ci sia una persona per scrivania". (ANSA).