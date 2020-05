Fase 2: protesta mascherine tricolori anche ad Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 17 MAG - Sono tornate in piazza anche ieri - per il terzo sabato consecutivo di fila - le mascherine tricolori per ribadire la loro opposizione alle misure insufficienti del governo Conte e alle restrizioni del lockdown. In 80 città italiane, da Nord a Sud isole comprese, tra le quali Ancona e Ascoli Piceno, manifestazioni mantenendo le distanze di sicurezza, indossando le mascherine tricolori e urlando l'atto d'accusa contro il governo. A Roma la protesta è partita da piazza del Popolo per proseguire poi sotto palazzo Chigi. Ad Ascoli Piceno la protesta è andata in scena a Piazza Ventidio Basso dove, dopo aver letto le ragioni della protesta, i partecipanti hanno cantato l'Inno di Mameli, tra gli applausi dei presenti. "Dopo più di due mesi di quarantena abbiamo visto solo annunci", affermano i manifestanti, "dov'è la tanto sbandierata "potenza di fuoco"? Qui non si vedono rilanci, ma solo ritardi. Nel suo ennesimo show serale Giuseppe Conte ha annunciato una serie di misure del tutto insufficienti". (ANSA).