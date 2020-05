Fase 2, riapre Museo dei Bronzi di Pergola

(ANSA) - PERGOLA (PESARO URBINO), 14 MAG - Il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola riaprirà i battenti il 18 maggio, conformemente alle disposizioni ministeriali e in ossequio alle norme per il contenimento dei rischi epidemiologici. Il Museo, con la nuova Sala immersiva dei Bronzi Dorati realizzata da Paco Lanciano, propone una novità voluta dal sindaco e dall'amministrazione comunale e condivisa da Confcommercio che gestisce i servizi museali e turistici: per tuti i redìsidenti nelle Marche fino al 30 giugno 2020 riduzione del prezzo di ingresso del 50%; ingresso gratuito domenica 24 maggio. L'iniziativa promozionale, spiega una nota di Confcommercio, "è finalizzata, nella nuova era del turismo di prossimità, a far conoscere ai pergolesi ed ai marchigiani il museo che ospita un gruppo equestre di epoca romana unico al mondo". Tutti i visitatori, inoltre, riceveranno gratuitamente una copia del libro 'Itinerario della bellezza', di 150 pagine realizzato da Confcommercio che ha messo in rete la qualità dell'offerta culturale, ambientale ed enogastronomica di 12 Comuni dell'area. Consigliata la prenotazione. (ANSA).