Teatro: premio "Franco Enriquez" a "La terra tremano"

La giuria del Premio nazionale Franco Enriquez 2020 per il teatro, 16/a edizione "per una comunicazione e un arte di impegno sociale e civile" ha assegnato il premio 2020 Città di Sirolo categorie Miglior Drammaturgia e Miglior Interpretazione allo spettacolo "La terra tremano" di e con Giorgio Felicetti. Nella motivazione la giuria parla della rappresentazione come di una "vibrazione narrativa lungo l'Appennino attraverso cinquant'anni di sismi, dal 1968 a oggi. Un'inchiesta che ha il sapore del reportage giornalistico e della denuncia politica". (ANSA).