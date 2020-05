Morto graphic designer De Minicis, cordoglio Mangialardi

Cordoglio del sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi per la morte di Giuliano De Minicis, 65 anni, graphic designer, direttore creativo e titolare della "Dmpconcept" di Senigallia, stroncato da un malore mentre giocava a tennis con amici a Ponte Rio di Trecastelli. "Perdiamo un uomo buono, sensibile e geniale", dice Mangialardi che esprime "smarrimento, sconforto ma soprattutto un immenso dolore per la tragica scomparsa di quello che è stato per me anzitutto un grande amico. Non è una frase di circostanza dire che con la scomparsa di Giuliano siamo tutti più poveri. Lo è sicuramente la nostra comunità, perché, pur residente a Marotta, aveva scelto Senigallia per insediare la sua azienda di comunicazione. Un vero e proprio laboratorio di concetti e pensieri, che con la talentuosa creatività aveva fatto crescere nel corso degli anni grazie alla promozione e alla cura di tantissimi eventi nel nostro territorio". De Minicis "era anche conosciuto per l'infaticabile impegno a favore di una miriade di progetti di solidarietà". (ANSA).