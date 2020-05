Fase 2: ad Ascoli dj set, promozione immagine e beneficenza

Il dj e produttore discografico Alessandro Xiueref - in arte Asco - ha dato vita ieri in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno ad un suggestivo dj set, a porte chiuse e senza la presenza di pubblico per evitare il rischio di possibili assembramenti. L'evento, ripreso da droni e telecamere, sarà trasmesso domenica 17 maggio in varie piattaforme social e tv nazionali e internazionali, così da promuovere in Italia e all'estero l'immagine della città di Ascoli.

A impreziosire lo spettacolo sono state anche tre performance realizzate dalla Compagnia dei Folli. Domenica 17, quando verrà trasmesso il dj set, sarà possibile collegarsi a un link in cui poter devolvere fondi alla Croce Rossa Italiana e alla sezione di Ascoli. "Ringrazio Ascoli - ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti - per la disponibilità mostrata nell'organizzare questo dj set in un momento difficile per il nostro territorio e per tutto il Paese; vedere ragazzi che, seppur lontani dalle Cento Torri per lavoro, restano così legati alla nostra città è un motivo di orgoglio per tutti quanti noi". (ANSA).