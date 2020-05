Coronavirus: Marche ,ricoverati calano a 231, 20 in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - Ricoverati in calo da 254 a 231 e guariti/dimessi in aumento da 2.391 a 2.604. Prosegue il buon trend nelle Marche nell'ambito dell'emergenza coronavirus, secondo i dati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Nelle ultime 24ore sono diminuiti ancora i pazienti in terapia intensiva (da 24 a 20), in semi-intensiva (da 73 a 60) e nei reparti non intensivi (da 108 a 98). In leggero rialzo i ricoveri in area post-acuti (da 49 a 53), stabile il numero di persone ospitate in strutture territoriali (184). In diminuzione anche i positivi in isolamento domiciliare (da 2.954 a 2.782); mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 5.667 (2.333 con sintomi) tra cui 734 operatori sanitari. Nelle Marche finora si sono registrati 971 morti con Covid-19 mentre i casi di contagio complessivi sono 6.588 (52.041 tamponi). (ANSA).