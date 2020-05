Coronavirus: Ceriscioli, sempre agito in massima trasparenza

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - "Abbiamo lavorato dall'inizio con la massima trasparenza, per dire le cose come stanno. Non ci interessano le polemiche ma fare le cose in modo da combattere le fake news che possono ingenerale false speranze o inutili disperazioni". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli durante la videoconferenza sull'avvio, anche nelle Marche come in altre regioni italiane, della sperimentazione della cura con plasma iperimmune in pazienti Covid.

"Il nostro - ha aggiunto - è stato un atteggiamento di disponibilità e apertura a qualsiasi possibilità. All'inizio eravamo tra le regioni peggiori per quadro epidemiologico, ora siamo tra le migliori: fare le cose in questo modo paga".

Relativamente alla sperimentazione, Ceriscioli ha rimarcato la propria soddisfazione per la presenza nella regione di "qualità professionali importanti" e ha ringraziato tutti i protagonisti del 'progetto', dal Servizio salute al Comitato etico, dall'università ad aziende e ospedali. (ANSA).